За полгода в России резко активизировалась новая волна телефонного мошенничества

Злоумышленники звонят россиянам от имени технической поддержки популярных провайдеров домашнего интернета и под разными предлогами пытаются получить доступ к личным кабинетам, банковским приложениям и даже порталу госуслуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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