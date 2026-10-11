Туристам отменяют поездки в Абхазию, как вернуть деньги

Абхазия долгие годы остаётся одним из самых популярных направлений для российских туристов: близость к границе, отсутствие необходимости оформлять визу, доступные цены и знакомый формат отдыха сделали республику востребованной среди путешественников.
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