Власти Петербурга не смогли добиться реставрации знаменитого здания Блокадной подстанции

Суд отклонил иск Смольного к Росгосцирку Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) к госкомпании «Росгосцирк» о реставрации здания Блокадной подстанции на набережной реки Фонтанки.