Власти Петербурга не смогли добиться реставрации знаменитого здания Блокадной подстанции

Суд отклонил иск Смольного к Росгосцирку Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) к госкомпании «Росгосцирк» о реставрации здания Блокадной подстанции на набережной реки Фонтанки.
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