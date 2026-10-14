Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", что Президиум Правительства столицы рассмотрел и одобрил прогноз социально-экономического развития города на 2027–2029 годы.
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