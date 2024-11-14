Пенсионерам старше 65 лет скоро могут запретить по закону садиться за руль авто, но есть всего 1 реальное решение

Эльфено4ек Чумазикова

Ну зануда же, типичный и характерный, да я не обижаюсь, просто не имею привычки пробивать лбом кирпичные стены, пояснять не буду, лучше делайте выводы сами, а то снова как-то не так поймете, а виновата в этом буду я...