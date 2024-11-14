Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Евгений Бут
    Все понятно, не зануда я! Я люблю факты!Пенсионерам старш...
  • В С
    А что этот Олух не знал с чего конфликт начался ?Путин рассказал Ш...
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    Ну зануда же, типичный и характерный, да я не обижаюсь, просто не имею привычки пробивать лбом кирпичные стены, поясн...Пенсионерам старш...

Пенсионерам старше 65 лет скоро могут запретить по закону садиться за руль авто, но есть всего 1 реальное решение

Пенсионерам старше 65 лет скоро могут запретить по закону садиться за руль авто, но есть всего 1 реальное решение

В древности было правило: за глупые нововведения толпа простолюдинов могла наказать инициатора закона или правила.

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Комментарии
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Генрих
Впечатление, что какая-то гнида специально штампует ситуации исключительно для возмущения общества...штрафы, тарифы, ставки, цены, искусственный дефицит, оборзевшие в   край мигранты ...
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2 час.
Эльфено4ек Чумазикова
Ну зануда же, типичный и характерный, да я не обижаюсь, просто не имею привычки пробивать лбом кирпичные стены, пояснять не буду, лучше делайте выводы сами, а то снова как-то не так поймете, а виновата в этом буду я...
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2 час.
ЕБ
Евгений Бут
Все понятно, не зануда я! Я люблю факты!
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35 мин.

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