Введение пошлин не оттолкнуло консерваторов США от Трампа — политолог

Несмотря на опасения от действий администрации США на международной арене, консервативное большинство в США следует за Дональдом Трампом, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии ИА Красная Весна.
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