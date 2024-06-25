Великобритания одобрила передачу активов ВТБ в специальный траст

Управление по осуществлению финансовых санкций британского министерства финансов внесло поправки в лицензию, согласно которой появилась возможность продать активы инвестбанка VTB Capital, который ранее был британской «дочкой» ВТБ.
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