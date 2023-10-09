Три правила безопасности "умного" дома: Как не стать жертвой преступников

Три правила безопасности: как защитить "умный" дом и личные данные от взлома, объяснил эксперт.Высокотехнологичные устройства нередко могут становиться целью преступников, поскольку позволяют получить доступ к личным данным пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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