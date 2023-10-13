«Укрепление отношений и динамичное развитие»: какие вопросы обсудят лидеры стран СНГ в Бишкеке

В пятницу, 13 октября, в Бишкеке открывается заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры стран-членов Содружества обсудят актуальные темы международной политики и вопросы развития и укрепления интеграционных связей в рамках организации.
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