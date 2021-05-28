ФСБ: США сомневается в территориальной целостности России

США хотят поставить под сомнение территориальную целостность России — они не признают позицию РФ по статусу залива Петра Великого в Приморье, заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
США хотят поставить под сомнение территориальную целостность России — они не признают позицию РФ по статусу залива Петра Великого в Приморье, заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
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