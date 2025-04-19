«По пути ЛДНР. Новая республика войдет в состав России»: военный эксперт

По мнению эксперта по вопросам российской военной и военно-морской тематики в США Андрея Мартьянова, жители Одессы могут самостоятельно организовать местное восстание, установить контроль над городом и объявить о создании собственной республики.
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