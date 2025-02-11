В центре Челябинска избили сыновей вице-мэра и экс-сотрудника прокуратуры

Сначала к друзьям подбежала незнакомка и ударила одного из них по голове. А следом появились пятеро мужчин…Ранним утром, около пяти часов, на Кировке в Челябинске разыгралась драка с участием двух 22-летних молодых людей: сына вице-мэра и сына бывшего сотрудника городской прокуратуры.