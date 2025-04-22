Канье Уэст опубликовал новое фото с Бьянкой Цензори на фоне слухов об их расставании. На снимке, который появился в соцсети X (бывший Twitter) рэпера, 30-летняя модель позирует рядом с ним, на ней шёлковое боди и высокие кожаные сапоги.