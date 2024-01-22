В России предложили расширить круг лиц, которым положена отсрочка от наказания

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила распространить право на отсрочку от отбывания наказания за нетяжкие преступления на всех матерей несовершеннолетних детей .
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