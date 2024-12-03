Путин поручил создать федеральный регистр здоровья российских спортсменов

«ФМБА России принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности медико-биологического обеспечения российских спортсменов, включая лиц, занимающихся адаптивным спортом, предусмотрев в том числе создание национального центра спортивной медицины на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико­-биологического агентства», а также рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов.