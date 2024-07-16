Пожар приходит не внезапно Если есть чему гореть, в особенности высохшая древесина, то в жару достаточно просто не потушенной сигареты.
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Пожар приходит не внезапно Если есть чему гореть, в особенности высохшая древесина, то в жару достаточно просто не потушенной сигареты.