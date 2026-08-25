События и тренды

Последняя неделя августа объединяет сразу несколько крупных международных и внутренних сюжетов. В центре внимания — саммит ШОС и российско-китайские переговоры, встречи финансового блока G20, обсуждение новых проектов развития и технологической политики.
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