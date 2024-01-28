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Серия А поздравила Синнера с победой над Медведевым в финале Australian Open

Серия А поздравила Синнера с победой над Медведевым в финале Australian Open

Серия А поздравила итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на Australian Open 2024 года. «Спорт принадлежит тем, кто мечтает и заставляет людей мечтать», — говорится в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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