Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией

Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал в Truth Social, что Украина желает заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.

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Комментарии
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Иван Ураганов
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13 час.
уразметов рустам
У России нет бизнеса в отношении украинского руководства чтоб заключать сделки , у России есть поставленная задача которую мы выполняем
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12 час.
ВТ
Врам Тавризов
Мы сделки не заключаем. Чай, не торгаши типа Трампа. Почему наши блогеры вслед за ним настырно употребляют слово &quot;сделка&quot;?
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9 час.

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