Аuriel Astro Как приручить Венеру? Венера соблазняет человека порой не меньше, чем Марс. Она находится рядом, по своим размерам чуть меньше Земли, расположена в зоне обитаемости, причём, там было бы даже теплее и комфортнее, чем во многих регионах Земли, не будь на ней такого парникового эффекта, а ещё в её недрах немало полезных ископаемых! Так почему бы её не приручить? Есть ли надежда на терраформирование этого сурового мира, который на данный момент явно не собирается принимать гостей?Наверняка вам кое-что известно о венерианском климате: температура почти на всей поверхности планеты одинаковая из-за мощного парникового эффекта и составляет +460 С.