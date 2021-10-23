Тайная доктрина

1 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    страшно-красиво https://www.facebook...Удивительные нахо...
  • Юрий Ильинов
    Пророческая повесть Стругацких Почитателям творчества братьев Стругацких хорошо известна повесть «Полдень, XXII век»...Невообразимо высо...
  • Юрий Ильинов
    Спецшкола для беспризорных детей, совершивших преступление Царская Россия, конец 19 -го века.Космическая экспе...

Как приручить Венеру?

Как приручить Венеру?

Аuriel Astro   Как приручить Венеру? Венера соблазняет человека порой не меньше, чем Марс. Она находится рядом, по своим размерам чуть меньше Земли, расположена в зоне обитаемости, причём, там было бы даже теплее и комфортнее, чем во многих регионах Земли, не будь на ней такого парникового эффекта, а ещё в её недрах немало полезных ископаемых! Так почему бы её не приручить? Есть ли надежда на терраформирование этого сурового мира, который на данный момент явно не собирается принимать гостей?Наверняка вам кое-что известно о венерианском климате: температура почти на всей поверхности планеты одинаковая из-за мощного парникового эффекта и составляет +460 С.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх