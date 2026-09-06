Гол и ассист Беншимола не помогли «Акрону» победить «Оренбург»

Сегодня, 6 сентября, в Оренбурге состоялся матч 7-го тура чемпионата России, в котором местный одноименный клуб сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (2:2).
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