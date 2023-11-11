Erid: 2VtzqxAwTt3 Cегодня Миша Ронкаинен отправляется в Якутию — крупнейший регион России. Он один по размеру как вся европейская часть нашей страны! Люди здесь редкие — в смысле их мало: всего-то миллион человек на огромную территорию.