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Искусственный интеллект решил за 88 часов математическую задачу на миллион долларов

Искусственный интеллект решил за 88 часов математическую задачу на миллион долларов

Компания, создавшая ChatGPT, заявила, что решила задачу Навье — Стокса — одну из семи «задач тысячелетия», опубликованных Математическим институтом Клэя, чтобы привлечь внимание к самым сложным нерешённым задачам в этой области .

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