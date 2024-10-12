В суд из-за желтой кровати с тумбочками подала жительница Новосибирска

Целое разбирательство в суде из-за цвета мебели устроила жительница Новосибирска. В июне прошлого года она захотела приобрести белую кровать и две тумбочки, и ее заверили, что это возможно, однако домой сибирячке привезли совсем не тот товар.
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