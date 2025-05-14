MicroCloud Hologram представляет инновационную систему хранения данных с блокчейн-интеграцией

Компания MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ:HOLO), специализирующаяся на голографических технологиях, представила новую систему периферийного хранения данных, которая использует блокчейн для повышения безопасности и снижения задержек в сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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