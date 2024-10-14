валерия И сколько же еще веков нужно, чтобы русский народ понял - нет у нас никаких родственников! Нет! Все это приблудыши, которые в любой момент сдадут и продадут. Факты - вещь упрямая. Пока им выгодно, они улыбаются, как только кто-то поманит бОльшей денюжкой, сразу звериный оскал.

Betahon Трясти надо российскую диаспору армян, чтобы они научили уму разуму нынешнее руководство. А американские биолаборатории надо просто нейтрализовать с КГБ Армении!