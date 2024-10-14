ИА Новороссия За право войти в "клуб друзей США" от Армении требуется поступиться суверенитетом страны.
Наших солдат на военной базе в Гюмри "взяли под прицел": Не пора ли приватизировать армянский бизнес в России?
Комментарии
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валерия
И сколько же еще веков нужно, чтобы русский народ понял - нет у нас никаких родственников! Нет! Все это приблудыши, которые в любой момент сдадут и продадут. Факты - вещь упрямая. Пока им выгодно, они улыбаются, как только кто-то поманит бОльшей денюжкой, сразу звериный оскал.
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4 час.
Betahon
Трясти надо российскую диаспору армян, чтобы они научили уму разуму нынешнее руководство. А американские биолаборатории надо просто нейтрализовать с КГБ Армении!
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо сначала Курскую область и ЛДНР освободить, потом дальше двигаться. А то диванные стратеги уже всех победили, все вокруг обосрались и ждут когда им 3.14зды дадут.🤣 А на деле все хрен положили и делают что хотят.
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3 час.
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