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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон впервые вышел в финал «Большого шлема»

Девятая ракетка мира Бен Шелтон стал финалистом US Open . В 1/2 финала он обыграл Фрэнсиса Тиафу – 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

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