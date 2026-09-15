Эксперт Минпросвещения предупредила о рисках перегрузки школьников из-за кружков и допзанятий

В начале учебного года не рекомендуется сразу записывать школьников на все кружки и секции, поскольку их организм и внимание находятся в процессе перестройки, и перегрузка может возникнуть очень быстро.
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