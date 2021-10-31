К маме пришла переписчица: жалуется что все выгоняют, обзывают и указывают направление

Темы дняПолитикаК маме пришла переписчица: жалуется что все выгоняют, обзывают и указывают направление автор - Яна Штефф Моя мама - человек старой закалки, честный, открытый, доверчивый.Вернуться к статье12625НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаИ как такая женщина вырастила такую Паскуду.Татьяна Горпинченко (Мельникова)Бред сивой кобылы!Валера ЮшковУ птина требуют отчёт в работе по уничтожению народонаселения?АлександрТипичная оппозиционная брехня.Михаил АндреевПричём так топорно сляпанная ,что в неё поверит разве ,что тупорылый Валерка Юшков.))))Мы с женой на Госуслугах без проблем переписались )) за пару минут.Сергей ПолосовА всё от вседозволенности... Кто в последний раз понес ответственность за антигосударственную пропаганду и деятельность?ГусЕна+ Александр31 октября, 6:49 Типичная оппозиционная брехня. ++++Виктор ДегтяревНу пришли ко мне две девочки с планшетами, задали анкетные вопросы, сказали спасибо и ушли. Кстати, дальше порога не прошли, хотя я пригласил их в комнату. Перепись населения проводилась во все времена и при любых правителях, что сейчас подняли вой по этому поводу, непонятно.Василий ШафрановНе догадались? Ответ то в общем один.Anna Kadaner (Горелик)С одной стороны локдаун, с другой посещение переписчиковСергей ПолосовЯ тоже приглашал - не пошли. Хорошо у нас площадка освещена...ТКТамара КозачукКо мне тоже приходила женщина, но дальше порога сама не пошла. Тем более, я ей показала код, что перепись прошла по госуслугам, она его отсканировала, и ушла. Знаю. что к соседям она приходила раза 4, оставляла записки, но они ей не открыли. Не понимаю. почему из нормального дела высасывать какую-то подоплеку. Перепись она во все времена перепись.АлександрТак просветите нас,Василий.Что за ответ?Василий ШафрановНу если умом не обижен, то сам поймешь. А на нет и суда нет. :-)ГусЕнаКак захадочно-то, шарфиков...Сергей Полосова это стандарт ничтожества: "Я бы, щас бы, вас бы, вусмерть поразил своим атветам, да вы не поймете...". Чаще всего такими понтами страждут масквачи и определенный круг соффковой образованщины...ГусЕнаДада:)АлександрУмом не обижен,ответа не увидел.То-есть квакнул Василий,и в тину.Нина ЗахароваПереписчики выполняют свою работу,будьте снисходительны к ним. Ответе на все их вопросы.Владимир СкафтымовПереписчик спросил "Есть ли дети". Ответил "Есть. Двое". Одного записали, на второго не хватило места на планшете. И чего переписывают?Людмила людмилаСоглашусь.К нам пришли две женщины с планшетом.Не то что в квартиру,даже в общий карман не зашли.Соседка отаетила на вопросы,потом я, поблагодарили и ушли.Минут 7 на всё!Никаких там особых вопросов не было.Это их работа.Лариса СергеевнаСтранно. У меня на обоих места хватило и на внука тоже))Михаил Андреев,, ..на второго не хватило места на планшете.,, Это как? Я вот на Госуслугах запонял анкету и всё хватило.ГусЕнаНу брякнуть надо....Писал наверное: Владимир Владимирович, последний хрен даедываю, двое детей настрогал, а работать нихАчу...." Вот и не поместилось:))))Сергей Полосовой, пиздишь! Как это "не хватило места на планшете".Владимир СкафтымовС дураком общаться, нужно опуститься до его уровня.Василий Шафранов"Умный не спросит. дурак не поймет". Для Александра и Гусыни.Анжелапросто люди запуганы и озлобленыМихаил АндреевБля, чем люди запуганы?АнжелакорововирусомАлексей СафроновАга, особенно "запуганы и озлобленны" русофобы и прочая мразь... Так запуганы, что на любую подлость горазды.Анжелаче-то вы не в ту степь пошли....... по вашему люди которые по каким-то причинам невзлюбили наш госаппарат - все сплошь русофобы и приспешники госдепа? вы по ходу путаетесь в терминах - Родина и государство это разные вещи.ВЛВиталий ЛитвиновПочему разные? Государство Россия это и есть Родина. не путайте власть с Государством. не любите власть это не беда. беда когда человек ненавидит родное Государство, в данном случае Россию это и есть русофобия в полном смысле этого слова.LlarsenА запуганы такими вот, как вы, ... "сразу - "Бля"... Какой интерес с такими вести диалог ?ГусЕнаИзвините, что деньги прятать мешаем (с)Сергей ПолосовТиповая отмазка продажной сволочи. Помнится некто Власов создавая свою РОА, в Берлине, проповедовал "Советскую власть без большевиков". Кстати очень интересная позиция в ее свете возникает вопрос: "А кто дает право обвинять в предательстве сссрани антикоммуняговщину?Сергей ПолосовА если я люблю Родину, но ненавижу и презираю коммисрань, кто дает право пытаться обзывать меня предателем и всем прочим подобным?ВЛВиталий ЛитвиновНу дык Родина и коммисрань никак не коррелируют. Короче котлеты от мух отдельно, хотя они и лежат в одной посуде. Конечно мухам никто не давал права судить, они его просто взяли в 17 году и продолжают жить в той парадигме. хотя давно потеряли власть. Это у них послеоперационный синдром. Мой отец, когда ему отрезали ногу, говорил что ещё ощущает свою ногу на месте. Вот и эти, придурки, до сих пор считают, что они единственные, кто имеет право навязывать свою кочку зрения.Сергей ПолосовЯ всё это понимаю. Я НЕ понимаю по какому праву всякое дерьмо смеет пиздосранить: "Если ты не поддерживаешь зюгандосдрочь и совкосрань - ты предатель! Ты при совке закончил училище, две академии, стал генералом, а сегодня совок не любишь... ПРЕДАТЕЛЬ!". = Для мух есть мухобойка. Когда мух много - используют "Дихлофос". А если мух не травить... ...кто знает какую гадость они принесут из ближайшей помойки на своих лапах...Сергей ПолосовДля ОСОБО припезденных поясняю: За "наш госаппарат" проголосовало АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ. И если этот госаппарат тебя не устраивает засунь свое недовольство себе в ... (ну найдешь место) и изволь УВАЖАТЬ мнение БОЛЬШИНСТВА сограждан. Доходчиво?ВЛВиталий ЛитвиновСергей, это мухи считают что они имеют право травить людей, мы же не мухи, и мы не можем им уподобляться.Сергей ПолосовСам-то понял чего написал? Ну тогда переведи: с каких это коврижек я должен терпеть что меня (моих детей, моих внуков, мою семью) кто-то травит? = Помнится еще семидесятые годы я лейтенантом приехал в родной город и нелегкая занесла меня в родимую школу встретился с "любимым классным руководителем" (я ушел из школы после 8 го класса, сначала в Суворовское училище, потом в военное, так что не виделись давно) ну, вот она:"как ты, что?" Говорю: "закончил училище, служу на Крайнем Севере" Чем занимаешься? Учусь убивать! (глазки по-рублю) "Что ты что ты... так говорить нельзя..." (вот можно подумать, что если на высоте 15 000м ракетой перехватить В-52, который везет отнюдь не новогодние шарики и елочные игрушки, кто-то из экипажа останется в живых). Я всё это к тому, что странная у нас какая-то постсовковая интеллигенция. То ли толстовщиной смердит, то ли просто глупа как пробка... Извини, но когда под угрозой судьба страны не рассуждают о "можем ли мы уподобляться" - БЬЮТ. Насмерть! Потому что третьего не дано: или они или мы... но НАС - БОЛЬШИНСТВО Что, опять позволить меньшинству усесться на шею большинства и паразитировать на нем?Сергей ФедотовПочему символика ЕР? Разве "Единая Россия" перепись проводит? Если придет переписчик с такой символикой, грубо выгонять не стану, не его вина, что партия власти - партия жуликов, воров, приспособленцев и прихлебателей, но от дверей укажу. Любое упоминание "Единой России" вызывает отторжение, не сказать отвращение.mark nikitinОккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво ЕР стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.Сергей ФедотовВсё так. А все эти разговоры нашей власти о верховенстве наших законов над международными, об импортозамещении, о суверенитете и независимости России это лапша для глупых и малограмотных.Михаил АндреевА если с символикой КПРФ придут от дверей укажешь? Нет?Михаил АндреевНу ты то и не глупый и грамотный.))) Тупорылый правда немного.))) Такую пургу несёшь Серёжа.Алексей Сафронов... да-да, у мерзавцев часто наступает "отвращение".mark nikitinМежду властью и народом стоят СМИmark nikitinmark nikitinГусЕнаШизофрению лечить надо.ГусЕнаОченно верефка помогает.Сергей ПолосовА где ты увидел "символику ЕР"? В синих жилетах с белыми буквами? Блин, хохлам езде символы чудятся. В каком-то из фильмов по Устиновой (ломает вспоминать) актриса рассекает в платье "синий верх- желтый низ", так прям истерика была: "Российская интеллигенция поддерживает самостийную и суверенную, вона даже на актерку платье цветов хохлацкой дуротряпки напялили..."Семенков АлександрПростой народ НЕНАВИДИТ существующую власть. Посему такое отношение ко всем её представителям. Хотя это не совсем правильно.Михаил АндреевТы у всего ,,простого народа,, мнение спросил?Татьяна БраунНе отвечайте за всех.ГусЕнаРасстрелять. По-сталенскеСергей ПолосовТо-то ваши фальсификаторы даже 20% написать совкосдрочевой зюгандосраньевщине не рискнули. И это при всем при том что вас даже ЦИК покрывала... Все от того что"простой народ ненавидит существующую власть"ВЛВиталий ЛитвиновЭто с какого бодуна "простой" народ ненавидит существующую власть? Ну да. если за простой народ принимать интернетных хомячков, либерастов. сексуальное меньшинство, поклонников коммуняк и прочих навальнят и подпиндосников то создаётся такое впечатление. А фактически народ нынешнюю власть поддерживает и это показали недавно прошедшие выборы. так что не выдавай желаемое за действительное.Igara Derменьше знают крепче спятВиктор ПермяковПервый раз приходили, мать глухая не слышала звонка, оставили записку с телефоном. Позвонил, договорился, когда придут. Ходят вдвоем, никакой надписи ЕР нет, с лестничной площадки задали вопросы, тоже приглашал войти в квартиру. Ни каких проблем.Лариса Сергеевнаони сами боятся)))Михаил АндреевТак статейку то для тупорылых накрапали. ))) А они и готовы обманываться.ГусЕнаКонечно, ты ж страшная и неадекватная:)))Сергей ПолосовДа, они не заходят... Я тоже приглашал: "Ну удобнее же будет!" - "НЕТ, спасибо"...Сергей ПолосовДа чего им бояться. Установка, скорее всего, такая... Видишь: НИГДЕ не заходят.Александр Григоровну мало ли дебилов ....Михаил АндреевСудя по здешним комментов достаточно.Александр ГригоровДа ужАртем ЛуспарянЕсли перепись от проклятых едросов , на порог не пущу .Михаил АндреевА если от ,,чесных коммунистов,, КПРФ ))) 62 года тебе Артёмка а ты дебил.LlarsenНу и дурак !ГусЕнаА они к хачам в Армянию и не пойдут....АнатолийА при чем здесь ЕДРОСНЯ??? Тогда .может быть, переименовать нашу страну. И вместо России писать -"ЕДРОСИЯ"??????Виктор БорисовИменно ЕДРОСИЯ!!!Aalik3456Другие бы назвали ПЕДРОСИЯ.Михаил АндреевПЕДРОСИЯ за большой лужей находится ПИНДОСТАН называется.Алексей СафроновВот-вот, у засранцев лишь Дрисня на языке. Флаг в руки!Алексей СафроновПедрила, по себе судишь?Aalik3456А ты на чтоГусЕнаТебя лечить.Aalik3456И тебя вылечат и меня вылечат и коня в пальто тоже вылечат.Сергей ПолосовВот при благословенном Сталине за такой выпизд ты бы поехал какой-нибудь канал строить, а при мерзком и негодном Путине тебе по 10 тыров халявы отстегивают... Хотя вот такие харчки, откровенно говоря - бесят. Мож Путину пора "пора", коли он ни в состоянии адекватно реагировать на антигосударственный срач в обществе?Елена МатвееваДавно уже всю эту перепись прошли с мужем через интернет. Сынуля уговорил. Ему это интересно, "маленький" ещё. 😊Тамара ФроловаЧем перепись то теперь не угодила?Aalik3456Очковтирательством.Алексей СафроновОчко твоё или всех дырявых русофобов привлёк к мнению?!ГусЕнаВыколи глазик и очко помой:))ГусЕна:))))Aalik3456Очко у тебя надо ёршиком прочистить ,а то там наверное мхом поросло и у лягушек брачные игры начались.ГусЕнаТак втиралось что-то ТЕБЕ:))))VGVasily GolovДля всех.2020гЗрплата Путина-796,6 тыс руб,Мишустина -637,3 тыс руб.министров чуть ниже председателя правительства Для сравнения даю зарплаты в 2020г художественных руководителей разных театром Москвы и Санкт Петербурга.Им.Вахтангова-700 тыс руб,Малого театра-650 тыс руб,МХАТ им Чехова- более 600 тыс руб,Театр на Бронной-300-400 тыс руб. театр Европы-330 тыс руб,Сатирикон-230 тыс руб.В среднем худруки столичных и Петербургский театров получают в районе 500 тыс руб.Большинство на бюджете федеральном или региональном.Сопоставили?Юрий СупоняА что Путина доходов других нет, кроме зарплаты?Зенон КорейвоПерепись- святое дело. И переписчики очень корректные и воспитанные люди. Самим надо быть корректнее и воспитаннее и проблем не будет. А по поводу нашей госвласти. Да есть вопросы, и очень много. Но в какие времена их не было? Воруют? Воруют. Но когда в России не воровали? Не воруют те, кто немощный, ленивый или воровать нечего. А те кто у власти не воруют, они берут столько, сколько им нужно по утановленному ими тарифу. Так было, так есть и так будет. РОССИЯ!!! (((ААлександрА какие хоть вопросы? Почему ей тяжело от разговора? Ко мне так и не приходили.Лариса СергеевнаПостоянным жителям России зададут 33 вопроса. 23 из них — социально-демографические: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, откуда берете деньги на жизнь. Но обратите внимание на формулировки. Никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете — речь идет только об источниках средств к существованию: трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, а, может быть, вы рантье — только источник дохода, никаких сумм. Еще 10 вопросов — о жилищных условиях. Надо назвать тип жилого помещения, где вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.ААлександрА если я деньги ворую, тоже надо честно признаться? )))Лариса Сергеевна)))) А это уж как сами захотитеААлександрЛадно, я подумаю.)))Комментировать
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