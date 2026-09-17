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В Санкт-Петербурге планируют восстановить жилой корпус Офицерской воздухоплавательной школы

В Санкт-Петербурге планируют восстановить жилой корпус Офицерской воздухоплавательной школы

В Московском районе Санкт-Петербурга планируется восстановить жилой корпус Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице в рамках программы льготной аренды «Рубль за метр».

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