Военный аналитик Даниил Безсонов озвучил слова, связанные с переломным моментом в Курске, который сопровождался неожиданным ходом министра обороны Андрея Белоусова.
ЦГ: неожиданный ход Белоусова переломил прорыв противника
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Здесь ещё допускают мысль, что бы от мороженным на всю голову ВСУшников и наёмников "отпустить" назад на Украину? Уничтожить все до последнего подонка, что согласились войти в Россию. Как фашистов, не брать в плен ни кого! Что бы другие продажные бляди ужаснулись от того что сделали с их побратимами. Потом закрыть как бездомных бешанных собак, тракторами и экскаваторами в скотомогильнике! Ибо не хер лезть в Россию!
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16 час.
СП
Светлана Позднякова
Ильдус,я с вами согласна!!Всех до последнего шакала уничтожить!!Россия должна одержать Победу!!🇷🇺💯❗️
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10 час.
Бауржан Сатпаев
Прекрасная идея. Поддерживаю!!!👍👍👍
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1 час.
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