ЦГ: неожиданный ход Белоусова переломил прорыв противника

ИМ

Ильдус Мамлеев

Здесь ещё допускают мысль, что бы от мороженным на всю голову ВСУшников и наёмников "отпустить" назад на Украину? Уничтожить все до последнего подонка, что согласились войти в Россию. Как фашистов, не брать в плен ни кого! Что бы другие продажные бляди ужаснулись от того что сделали с их побратимами. Потом закрыть как бездомных бешанных собак, тракторами и экскаваторами в скотомогильнике! Ибо не хер лезть в Россию!