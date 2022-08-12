Более 200 морских пехотинцев Каспийской флотилии приняли участие в тренировке по морской десантной подготовке

Более 200 морских пехотинцев Каспийской флотилии приняли участие в тренировке по морской десантной подготовке

Экипажи бронетранспортёров БТР-82A учились развертываться после высадки на берег с ходу в боевой порядок, с выполнением условной стрельбы по обозначенным секторам и целям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх