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ТАСС: у бывшего чиновника МЭР Храновского изъяли имущество на 500 млн рублей

ТАСС: у бывшего чиновника МЭР Храновского изъяли имущество на 500 млн рублей

У бывшего главы департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игоря Храновского, арестованного за коррупцию, изъяли имущество на 500 миллионов рублей.

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