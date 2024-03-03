Оппозиция ФРГ потребовала заслушать Шольца о перехвате разговора военных

Фракция блоков Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) требует собрать отдельное заседание комитета Бундестага по обороне, на котором должен присутствовать канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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