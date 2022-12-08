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Zeit: в Германии написали жалобу на то, что Шольца назвали уменьшенной копией Гитлера

Zeit: в Германии написали жалобу на то, что Шольца назвали уменьшенной копией Гитлера

Каким видят федерального канцлера Шольца в разных странах © РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Вот уже год Олаф Шольц у власти, у мира была возможность узнать его как следует, решила редакция немецкой "Цайт".

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