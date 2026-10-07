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Авторадио

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В Таиланде планируют ввести туристический сбор

Таиланд введет туристический сбор 450 батов - это чуть больше 1100 рублей. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ, новую плату рассчитывают ввести в следующем году.

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