Forbes: ВСУ формируют новые механизированные бригады и это показывает, что Украина не ожидает, что масштабная война с Россией закончится в ближайшее время.
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Forbes: ВСУ формируют новые механизированные бригады и это показывает, что Украина не ожидает, что масштабная война с Россией закончится в ближайшее время.
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