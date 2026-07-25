Сотрудница украинской госохраны погибла при ударе по выставке БПЛА

Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны Украины Валентина Савицкая ликвидирована в результате удара по полигону в Киевской области, где проходила выставка дронов.
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