Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сотрудница украинской госохраны погибла при ударе по выставке БПЛА

Сотрудница украинской госохраны погибла при ударе по выставке БПЛА

Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны Украины Валентина Савицкая ликвидирована в результате удара по полигону в Киевской области, где проходила выставка дронов.

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