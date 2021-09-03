Валентина Терешкова предложила сделать "Рассказы о Путине" настольной книгой школьников

ЮлияВалентина Терешкова предложила сделать "Рассказы о Путине" настольной книгой школьников Накануне Дня знаний депутат Государственной думы Валентина Терешкова выступила на тему воспитания в школе.Вернуться к статье1812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсергей дружкиня бы написал и рассказал что путин за годы правления повысил пенсионный возраст повысил коммунальные услуги и продукты! увеличил своих дружков стать олигархами за счет народа лекарства стали очень дорогими геноцид ковидом и так далее....кормчийТак в чём дело - пиши ,кто мешает ?Pavel GladishevЛеди космонавт уж не знает с какой стороны лизнуть ВВП.игорь федосовЕдиноросам уже пора отстать от выживающей из ума бабы а то она часом и их обнулит.DDushkaА рассказ "Путин у детей на елке" в этой книженции есть?Татьяна Тучак"Еванглие" том второй?Борис ПронинУ бабушки деменция маразма в последней стадии...Юрий КуколинЭта бабулька похоже классную вещь курит.У нас в свое время уже были книжки про Ленина и последующих.История сделала круг?!кормчийОтправьте бабульку на заслуженный отдых, пусть не позорит звание КОСМОНАВТА. Пусть пишет мемуары, как она обосралась в космосе .ЮЗЮрий ЗубринЭто уже не в какие ворота не лезет !Вячеслав Сазанскиймне кажется тётя валя сошла с ума и не знает, что говоритБорис ПронинПредлагаю запустить её повторно в космос и случайно потерять там...))Алексей СмирновИ как эжта "идеология" будет называться, путинизм?Вадим БелецкийПлохо она читала "Рассказы о Ленине", раз подобную ерунду предлагает - уже тётя не знает, как же "лизнуть" Самого получше! Примерно так, заслуженный когда-то кинорежиссёр Рязанов, хотел перед алкашом Ельциным выслужиться, подписывая разные паскудные письма в его адрес - однако почему-то, ну никто не смотрит его неинтересные фильмы, снятые "без такой страшной цензуры КПСС", а все почему-то смотрят его отличные фильмы 60-70-х годов, снятые в "таком ужасном и тоталитарном СССР!Тамара ФроловаЗачем же Вы по себе всех судите. С чего вы решили что Терешкова не может сама так думать. Я вот тоже так же думаю, что это хороший пример любви к Отечеству, мужества и целеустремленности.Вадим БелецкийДа кто же спорит, что поведение Путина - хороший пример любви к Отечеству? Вот только одно - чудовищные Ельцин-центры, в память того самого разрушителя общего для всех Отечества, СССР, не стоит никогда строить, причём ещё и за гос.счёт, в добавок, да и"святочные" книжечки о Путине, по типу "Рассказов о Ленине", тоже не стоит никогда выпускать, я так думаю! А вам же самой, никто и не мешает оставаться при своём мнении, ради бога, оставайтесь! Кстати, я ничего не писал, обобщая своё мнение до мнения всего общества, такого быть никогда не могло, читайте внимательней!Андрей ТимохинДык и сейчас можно читать эти книжки, дети в возрасте дошколят в любой стране из "одного теста"Добрый человекКогда же уже старушка успокоится?Комментировать
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