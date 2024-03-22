Как спецслужбы Украины пытались сорвать выборы президента России

«Лента.ру» описала процесс вербовки россиян с целью сорвать выборы в РоссииФото: Александр Коряков / Коммерсантъ 17 марта завершились выборы президента России, которые впервые проходили в трехдневном формате.
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