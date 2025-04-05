Жители Шурышкарского района посетят «Вороний день» в парке-музее «Живун»

В парке-музее «Живун» на территории деревни Ханты-Мужи 6 апреля пройдет «Вороний день» (0+). Ямальцы встретят весну на интерактивных площадках и поучаствуют в обрядах и играх, сообщил Шурышкарский музейный комплекс в официальном telegram-канале.