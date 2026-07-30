Экстремист и террорист Паша Дуров

Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Есть два стула.В Государственной Думе уточнили, что на данный момент статус террориста и экстремиста у Дурова не мешает пользователям пользоваться Телеграм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии