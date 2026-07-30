Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экстремист и террорист Паша Дуров

Экстремист и террорист Паша Дуров

Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Есть два стула.В Государственной Думе уточнили, что на данный момент статус террориста и экстремиста у Дурова не мешает пользователям пользоваться Телеграм.

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