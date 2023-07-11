Что стоит за изменением турецкой позиции по отношению к Швеции

Зоя Копань

Эрдоган мерзкий лицемерный манипулятор! Мне вообще кажется, что он хочет как бы закупить F - 16,(они же не новые, а кажется 4 го поколения) чтобы передать их Хохлофашистостану, Европа оплатит, с Турции тоже могут взлетать!