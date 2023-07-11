Парламентская газета

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Что стоит за изменением турецкой позиции по отношению к Швеции

Что стоит за изменением турецкой позиции по отношению к Швеции

В понедельник, 10 июля, перед началом саммита НАТО в Вильнюсе прошли переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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Комментарии
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Зоя Копань
Эрдоган мерзкий  лицемерный   манипулятор! Мне вообще кажется, что он хочет как бы закупить F - 16,(они же не новые, а  кажется 4 го поколения) чтобы передать их Хохлофашистостану, Европа оплатит, с Турции тоже могут взлетать!
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