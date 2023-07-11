Что стоит за изменением турецкой позиции по отношению к Швеции

В понедельник, 10 июля, перед началом саммита НАТО в Вильнюсе прошли переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
В понедельник, 10 июля, перед началом саммита НАТО в Вильнюсе прошли переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
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