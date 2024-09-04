В Ташкенте спецслужбы СНГ и ШОС впервые проведут совместное обучение

Совместная работа конференции СНГ по противодействию терроризму и международной научно-практической конференции антитеррористической структуры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начнется в среду в Ташкенте.
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