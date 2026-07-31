Юрий Селиванов: Сменный инвентарь потустороннего лицемерия

О неизлечимых изъянах западного менталитета, которые делают его функционально ущербным и исторически несостоятельным Иллюстратор Джон Холкрофт Расмотрим два самых свежих примера западного поведения, которые не оставляют сомнений в том, что все, что он говорит публично и официально, соответствует только сиюминутным и предельно изменчивым тактическим целям самого Запада.