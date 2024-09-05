Американские журналисты подняли острые вопросы, связанные с демократическими ценностями.В США затронули одну из важнейших тем - ввод санкций против русских СМИ, которые противоречат демократическим ценностям.
NYT: санкции против русских СМИ поднимают вопрос свободы слова в США
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Там никогда не было никакой демократии. После школы выходят болваны, которые не могу показать ни обной страны на карте кроме США. Полная деградация и оболванивание своего народа, превратив его в стадо баранов, которые не способны самостоятельно мыслить. Ограничивание своего народа к другим источникам онформации кроме своих СМИ как раз и показывает о полном отсутствии демократии и свободы слова, в то время когда об этом англосаксы не переставали гавкать об отсутствии свободы слова в СССР и России.
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