«Дебилизация спорта»: Захарова раскритиковала участие трансгендеров в соревнованиях

Спорт от этого страдает и уничтожается, подчеркнула она.фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova--> Спорт должен оставаться для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев, заявила на ВЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова.