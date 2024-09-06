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«Дебилизация спорта»: Захарова раскритиковала участие трансгендеров в соревнованиях

«Дебилизация спорта»: Захарова раскритиковала участие трансгендеров в соревнованиях

Спорт от этого страдает и уничтожается, подчеркнула она.фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova--> Спорт должен оставаться для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев, заявила на ВЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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