Польский генерал: Вашингтон в любой момент может положить конец украинскому конфликту

Длящийся второй год украинский конфликт можно завершить в любой момент. Об этом заявил в 60-летний экс-начальник Генштаба ВС Польши (2013-2017 годы), генерал в отставке Мечислав Гоцул, слова которого приводит польское издание Interia.
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