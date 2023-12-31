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Польский генерал: Вашингтон в любой момент может положить конец украинскому конфликту

Польский генерал: Вашингтон в любой момент может положить конец украинскому конфликту

Длящийся второй год украинский конфликт можно завершить в любой момент. Об этом заявил в 60-летний экс-начальник Генштаба ВС Польши (2013-2017 годы), генерал в отставке Мечислав Гоцул, слова которого приводит польское издание Interia.

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