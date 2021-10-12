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Ученых смутил бороздящий Солнечную систему гибрид кометы и астероида

Ученых смутил бороздящий Солнечную систему гибрид кометы и астероида

Астрономы бьются в догадках, каково происхождение странного космического объекта, открытого в начале нынешнего века, 16 лет назад.

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