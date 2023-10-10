Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

38 подписчиков

Свежие комментарии

Бывшему главе Людиново за пьяное ДТП вынесли приговор

Бывшему главе Людиново за пьяное ДТП вынесли приговор

В Калужской области суд определил наказание для теперь уже бывшего главы Людиново Дмитрия Удалова. Напомним, в мае глава администрации Людиновского района сел пьяным за руль своей "Тойоты" и врезался в автомобиль "Субару" на Киевской трассе, но покинул место аварии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх