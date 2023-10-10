Бывшему главе Людиново за пьяное ДТП вынесли приговор

В Калужской области суд определил наказание для теперь уже бывшего главы Людиново Дмитрия Удалова. Напомним, в мае глава администрации Людиновского района сел пьяным за руль своей "Тойоты" и врезался в автомобиль "Субару" на Киевской трассе, но покинул место аварии.